Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-D'on prové el terme "metralla"?

Etimològicament el terme prové del francès ‘mitraille’ el significat del qual és ‘xavalla’, el mateix vocable que serveix per a denominar al conjunt de monedes d'escàs valor.

Fonts assenyalen que el denominar d'aquesta manera a la metralla prové del fet que, després de fer explotar, quedava escampada com si de petites monedes (xavalles) es tractés.

-Quin és l'origen del terme ‘epitafi’?

L'origen dels epitafis, tal com els que avui dia els coneixem (frases al·lusives a la personalitat del mort), hem de trobar-ho a partir de l'Era de la Il·lustració (segle XVIII) en el qual un nou corrent de pensament més intel·lectual i menys religiosa va canviar el sentit, convertint-los en epigrames (frase breu i enginyosa, sovint satírica) com els utilitzats durant les antigues Grècia i Roma.

-Quin és l'origen del terme ‘morós’?

El terme morós procedeix del llatí ‘mor?sus’, que antigament s'utilitzava per a referir-se a la ‘lentitud’, ‘tardança’ o ‘calma’ a realitzar alguna cosa (però no concretament un pagament) i el significat original venia a ser ‘el que va lent’ (en referència a la realització d'alguna cosa). ‘Mor?sus’ al seu torn provenia del vocable llatí ‘mora’ (retard), naixent d'aquí altres termes com a ‘demora’ (tardança a complir una obligació).

Escolta com l'Alfred López ho explica a l'àudio.