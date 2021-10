Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats escollides per avui:

-D'on prové el terme bleda?

L'etimologia del terme ‘bleda’ és la mar de curiosa ja que va arribar al castellà a través de l'àrab hispànic ‘assílqa’ i a aquest des de l'àrab clàssic ‘silqah’. Però els àrabs no van ser els qui van encunyar aquest nom per a aquesta hortalissa, sinó que ells la van adaptar des del grec clàssic ‘sikel?’ (σικελ?) i el significat literal del qual era ‘la siciliana’.

I és que en l'Antiga Grècia es tenia el convenciment que aquesta verdura era originària de l'illa de Sicília, motiu pel qual es referien a la mateixa d'aquesta manera.

-Per què una persona "aguerrida" és una persona valenta?

Etimològicament el terme ‘aguerrit’ prové de ‘guerra’ i va sorgir per a referir-se a aquells que s'havien exercitat i adquirit experiència en el camp de batalla, en contraposició dels quals ho havien fet en una caserna o centre d'instrucció. D'aquí ve que s'utilitzi per a assenyalar l'experiència i valentia d'alguna persona, encara que també per a indicar la seva agressivitat.

-Per què una novel.la és un gènere literari?

L'origen etimològic al terme ‘novel·la’ el trobem en l'italià medieval ‘novella’ el significat literal del qual era ‘relat inventat breu’ i al seu torn provenia de ‘novellus’ (nou) i aquest de ‘novus’ (nou).

En l'Edat mitjana, quan van començar a posar-se de moda els relats novel·lescos breus se'ls va començar a cridar d'aquesta manera.

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.