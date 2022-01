D'on prové el terme "el año de la pera"?

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-D'on sorgeix dir ‘menú’ a la llista de plats que serveixen en un restaurant?

Els francesos ho van adoptar en el segle XVIII de la locució en llatí ‘min?tus’, la qual significava ‘menut’, ‘petit’ i feia referència a la petita llista en la qual el cambrer portava anotats els diferents plats ja cuinats i que estaven llestos per a ser servits en un bistró.

-Quin és l'origen del terme ‘xafogor’?

Etimològicament prové del llatí ‘vulturnus’ el significat literal del qual era ‘vent de l'est’ (també anomenat ‘vent solano’) i feia referència al vent molt càlid que arribava a ser molest i sufocant i que, segons els antics romans, provenia de les illes gregues (algunes fonts ho diuen ‘vent del sud-est’).

-Quin és l'origen de l'expressió ‘És de l'any de la pera’?

El que compta amb un major nombre de suports per part d'historiadors i experts en etimologia, és el que indica que fa referència al cèlebre bandoler català, del segle XVII, Perot Rocaguinarda (esmentat en la segona part del Quixot com ‘Roque Guinart’) i el nom del qual (Perot) és un augmentatiu de Pere (pronunciat com a ‘pera’).

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.