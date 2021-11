Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats escollides per avui:

-D'on prové l'expressió ‘No tota la muntanya és orenga’?

La planta de l'orenga creix molt fàcilment per tota la conca mediterrània i habitual era veure camps immensos en els quals creixia. Aquesta facilitat per a accedir a ella és el que va fer que, amb el temps, s'utilitzés l'esment de la mateixa per a indicar que en aquesta vida no tot és fàcil d'aconseguir.

-Per què se'ns asseca la boca quan ens posem nerviosos?

El fet que se'ns ocorri és degut al moment de nerviosisme pel qual, algunes persones, passem en el moment d'estar i parlar enfront del públic (personalment, per molts anys que porti dedicant-me a la divulgació, en tots els esdeveniments en els quals he participat m'ha succeït) i el responsable directe de la sequedat bucal és el nostre cervell o, més ben dit, les àrees del mateix (frontals i hipocamp) que s'activen en moments d'estrès o ansietat, la qual cosa afecta directament les glàndula salivals

-Per què a una desgràcia de grans dimensions se'n diu hecatombe?

El terme ‘hecatombe’ prové del grec ‘hekatómbe’ i originalment no tenia a veure amb cap desastre natural, sinó amb una curiosa cerimònia en la qual se sacrificaven cent bous com a forma d'expiació de tots els mals.

Amb el pas del temps, al fet d'haver d'ofrenar als déus a aquest elevat nombre de bous va anar adquirint la connotació de catàstrofe.

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.