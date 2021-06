D'on prové l'expressió "lentejas comida de viejas"?

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Avui ha triat tres expressions que possiblement heu escoltat molt.

-Els homes son de Mart i les dones de Venus?

Molts assajos, llibres, obres de teatre... s'han escrit amb aquest títol. Bàsicament es tracta de diferenciar la reacció dels dos gèneres davant diferents situacions. Per a poder representar-los es va triar a dos personatges de la mitologia romana, Mart, déu de la guerra, per a ells i Venus, deessa de l'amor i la fertilitat per a elles.

-"Lentejas comida de viejas"

Una expressió que ens picava en la nostra infància. Possiblement eres dels jovenets als quals això de les llenties no els convencia massa a l'hora de menjar però, però, però, a casa es cuinaven. Aquí és quan davant la teva pregunta de "què hi ha per a menjar?" la resposta fos allò de "llenties, si vols les menges i si no les deixes". Aquest té més que això i Alfred ens ho explica perfectament en l'àudio.

-La relació entre els caballs i la gent pesada

"T'han escalfat els cascos?" això ho apliquem a quan un pesat t'atabala explicant-te les seves coses, probablement la majoria de les vegades no t'interessen gens ni mica, d'on prové aquesta expressió? dels cavalls.

