-L'origen de l'expressió "poner en un brete"

La locució fa referència al ‘compromís’, el qual consistia en una espècie de cep de fusta que en l'antiguitat se li col·locava als peus a un reu amb la intenció que aquest no pugui escapar.

El compromís va ser molt utilitzat durant l'Edat mitjana i formava part dels diferents utensilis de tortura utilitzats, tant per les autoritats com per la Inquisició, per a immobilitzar a un pres amb la intenció de sostreure-li una confessió mentre s'exercia algun tipus de càstig sobre aquest.

-D'on ve l'expressió "salir con los pies por delante"?

Aquesta locució és antiquíssima i ja era utilitzada pels nostres avantpassats diversos segles enrere amb la intenció d'assenyalar que un difunt, després de ser vetllat i en el moment de conduir-lo cap al seu últim adéu (ja fos enterrat o incinerat) era encaminat correctament.

La tradició marcava que, quan algú moria, havia de ser col·locat durant el temps que durés la vetlla de manera al fet que els seus peus estiguessin mirant cap a la porta de sortida.

-Per què quan un vaixell inicia la navegació se'n diu salpar?

El vocable salpar va arribar al castellà des de l'italià antic ‘sarpare’ i aquest el va prendre del llatí ‘serpens’, que era com es denominava a l'espai que es troba en la proa d'una embarcació on es col·locava l'ancora.

