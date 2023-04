Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:

(ESCOLTA LES EXPLICACIONS DE L'ALFRED AQUÍ)

-D'on ve l'expressió "parlar pels descosits"?

No és clar per què es diu "pels colzes", però hi ha diverses teories. Una teoria és que es refereix a l'acte de tocar el colze de l'interlocutor per a cridar la seva atenció, mentre es parla. Una altra teoria és que es deu al gest de donar copets amb el colze a l'altra persona mentre es parla. Una tercera teoria suggereix que es refereix als intents de l'esposa de cridar l'atenció de l'espòs en el llit quan aquest s'està quedant adormit.





-Quin és l'origen del terme ‘pedigrí’?

El terme "pedigrí" prové de l'anglès "pedigree", que al seu torn es va originar en el francès "*pied de grue", que significa "pota de grulla". Aquesta denominació francesa s'utilitzava antigament per a qualificar als cavalls segons uns estàndards de qualitat.





-Quin és l'origen de l'expressió ‘L'home proposa i Déu disposa’?

Aquesta frase es va popularitzar gràcies a l'obra "Imitació de Crist" del canonge alemany Tomás de Kempis, publicada en el segle XV i utilitzada com a llibre de consulta religiosa durant moltes generacions. L'expressió prové de la Bíblia (Proverbis 16:9) i la seva versió original en llatí és "Homo proponit, set Deus disponit".