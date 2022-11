D'on ve l'expressió "hacer algo a rajatabla"

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

-D'on sorgeix l'expressió ‘Fer alguna cosa rigorosament’?

Moltes de les lleis i normes de l'antiguitat eren escrites en una taula i aquesta era penjada o exhibida en un lloc públic per a l'estricte compliment de la població. S'havia de complir escrupolosa i obligatòriament aquell dictamen seguint-lo al peu de la lletra, igual que els talls (vetes) s'obrien pas en la taula.





-El curiós origen etimològic del terme ‘retrete’

Etimològicament prové de l'occità (algunes fonts indiquen que del català) ‘retrete’ terme que provenia del verb ‘retret’ el qual era el participi de ‘retreure’.

Originalment va començar a ser utilitzat no com l'habitacle en el qual es fan les necessitats sinó com un lloc apartat i solitari (d'una casa o fora d'ella) en el qual algunes persones acudien per a estar en solitud, pensar o meditar.





-D'on prové l'expressió ‘Al mestre, ganivetada!’?

L'origen del modisme el trobem diversos segles enrere en l'art de l'esgrima. Ocasionalment (i sovint fruit de la casualitat), un alumne podia sorprendre el seu mestre amb algun moviment d'estoc que aquest no esperava, presumint d'això enfront dels seus companys o altres deixebles presents i aprofitant l'ocasió per a ridiculitzar al seu instructor.