D'on ve allò de "dime con quién andas..."

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-D'on prové el famós refrany ‘Digues-me amb qui andes, i et diré qui ets’?

No es coneix amb exactitud el moment ni lloc en el qual es va originar aquest refrany però si que hi ha constància de la seva popularitat per la transmissió oral entre el vulgo durant la segona meitat del segle XVI. De fet, vàries són les obres literàries, de gran rellevància, publicades en el segle XVII.

-D'on sorgeix dir que algú està boig de ‘rematada’ o de ‘lligar’?

L'afegir-li el terme ‘lligar’ a l'expressió és una clara al·lusió als casos d'aquell malalt mental que suposava un possible perill i que, després de ser tancat en un sanatori era emmanillat o se li posava una camisa de força.

Per part seva, el terme ‘remati’ és una mica més rebuscat en incorporar-lo a l'expressió. Fa referència a aquell trastorn mental que arriba al límit de la bogeria, pel fet que el vocable fa referència a la primera accepció que dona el Diccionari de la RAE a la paraula: ‘Fi o cap, extremitat o conclusió d'alguna cosa’.

-El curiós origen de la famosa expressió ‘La curiositat va matar al gat’

Originalment l'expressió era ‘Care killed the cat’ (que traduït al castellà vindria a dir ‘La cura va matar al gat’). El significat de la mateixa feia referència al fet que, sovint, el tenir una excessiva precaució o cura per la salut acaba sent perjudicial per a aquesta.

