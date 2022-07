És dolent orinar al mar o a la piscina?

La ciència diu que no. Un estudi realitzat per la Societat Estatunidenca de Química certifica que no té cap sentit prohibir-ho, perquè no és dolent per a tu ni per al mar.

El Doctor Narcís Camps, Especialista del Servei d´Urologia de l´Hospital de Bellvitge que "no hi ha cap problema per a la salut" pel fet d'orinar al mar.

Fins i tot és beneficiós

Els estudis diuen que l'orina humana es compon essencialment d'aigua (95%). També inclou un percentatge d'ions de clor i de sodi, és a dir, de sal. Aquesta composició és la mateixa que l'aigua del mar.

A banda de l'aigua amb sal, l'orina també inclou potassi, que també és innocu. Finalment, conté urea, el principal residu de l'orina, que inclou l'excés de nitrogen del nostre organisme.

El nitrogen de la urea, en contacte amb l'aigua del mar, forma amoni, que és un excel·lent fertilitzant per a la flora marina.

Si a tot això hi afegim que tots els animals marins orinen al mar -incloent-hi les balenes, que cadascuna deixa anar uns 970 litres d'orina al dia-, resulta d'allò més evident que obrir comportes a dins del mar no és ni antihigiènic ni insalubre.

I a la piscina?

A la piscina, la cosa canvia, el clor que es fa servir per desinfectar l'aigua es combina molt bé amb l'àcid úric i originen dues substàncies tòxiques: el clorur de cianogen, que en el passat s'havia arribat a utilitzar com a agent de guerra química, i la tricloramina, que perjudica el sistema respiratori i produeix irritacions a la pell i als ulls.

Els nivells de subproductes tòxics són realment perillosos?

Els científics aclareixen que, per descomptat, a les piscines no s'acumula prou orina i clor per produir nivells de guerra química, però alguns usuaris sí que poden arribar a sentir-se malament o patir irritacions si respiren les barreges nocives. “Hi ha casos en què la gent ha arribat a emmalaltir amb símptomes semblants als que es produeixen per enverinament per clorur de cianogen o tricloramina”, adverteixen els experts.

Per tot això, els científics animen els nedadors i els usuaris a respectar els hàbits d'higiene dins l'aigua clorada. “Aquest estudi no m'impedirà que segueixi anant a la piscina, però a partir d'ara seré una mica més cautelós, i també una mica més cortès”

