Doctor Strange torna a la pantalla gran

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).

"Doctor Strange en el Multiverso de la Locura"

A "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" de Marvel Studios, l'MCU desbloqueja el multivers i amplia els seus límits com mai l'havia fet.

Viatja al desconegut amb el Doctor Strange, qui, amb ajuda d'aliats místics tant antics com nous, travessa les al·lucinants i perilloses realitats alternatives del multivers per a enfrontar-se a un nou i misteriós adversari.





"El gran movimiento"

Una simfonia de la ciutat en les altures, la malaltia d'un treballador, el malson i la seva redempció. Dins del festival de cinama d'autor de Barcelona.





"Cinco lobitos"

Amaia (Laia Costa) acaba de ser mare i s'adona que no sap molt bé com ser-ho. En absentar-se la seva parella per treball unes setmanes, decideix tornar a casa dels seus pares, en un bonic poble costaner del País Basc i així compartir la responsabilitat de cuidar al seu bebè.

El que no sap Amaia és que, encara que ara sigui mare, no deixarà de ser filla.