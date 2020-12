El doble de mosquits tigre respecte l'any passat

El projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert ha registrat aquest 2020 el doble de mosquits tigre que el 2019. En total, s'han acumulat 1.798 notificacions. El 2019 van ser 885. El 2020 és l'any amb més mosquits tigre registrats pel projecte des que el 2014 va començar a recollir-ne dades.

La temporada de mosquits del 2020 va arrencar amb una primavera càlida i plujosa que va afavorir que proliferessin durant els mesos de maig i juny. Però el clima no és l'únic factor. I el confinament hauria afavorit que hi hagués aquesta disponibilitat d'aigua. Si van proliferar als mesos de maig i juny, després va arribar un estiu que, per sisè any consecutiu, va registrar temperatures més altes de les normals, amb episodis intensos i repetits de precipitacions a la Península.

A conseqüència de l'escalfament global, al Mediterrani l'estiu s'avança, es prolonga i és més intens. Si això va acompanyat de pluges regulars, com aquest any, les condicions afavoreixen aquests insectes. A l'estiu, les altes temperatures permeten que les larves es desenvolupin més ràpidament i s'escurça el temps entre generacions. Això dona lloc a un creixement exponencial de les seves poblacions, sempre que disposin de llocs amb aigua on reproduir-se.

A més, l'escalfament global també provoca una primavera i una tardor càlides i això podria allargar l'estacionalitat dels mosquits i afavorir que estiguin actius durant més dies de l'any. Per això, amb una tardor que està sent càlida, els mosquits continuen actius. La plataforma Mosquito Alert ha rebut més de 250 observacions confirmades de mosquit tigre entre l'octubre i el novembre.

El 2019, en el mateix període, es van notificar 116 mosquits tigre, 9 d'ells el mes de novembre. Aquest 2020, fins al 28 de novembre s'han registrat 50 observacions de mosquit tigre, una xifra més de cinc vegades superior a la de l'any anterior.