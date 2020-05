Diumenge 31 de maig, dia Mundial sense tabac

Aquest diumenge, 31 de maig, se celebra el Dia Mundial sense Tabac. Coincidint amb aquesta commemoració, l’AECC-Catalunya contra el Càncer vol conscienciar la població contra aquest hàbit, que és la causa del 80% de les malalties pulmonars obstructives cròniques.

Conscients que la meitat de les persones que fumen moriran a conseqüència del tabac, des dels anys 90, l’entitat ofereix els seus recursos a persones que no estan associades i a empreses. Els grups de deshabituació tabàquica que organitzen tenen una taxa d’èxit del 70% des del dia D, és a dir, des de la jornada concreta en què es deixa de fumar. El programa consta de nou sessions grupals amb suport psicològic i treballen tant la motivació com el coneixement de l’hàbit, així com el manteniment de l’abstinència.

RespiraAPP

A més, l’associació compta amb RespiraApp, una aplicació gratuïta i disponible per a iOS i Android, que ja han fet servir a l’estat espanyol més de vint mil persones i que compta amb diferents apartats d’ajuda per aprendre a reduir l’ansietat, relaxar-se, perdre les ganes de fumar, controlar l’augment de pes o prevenir recaigudes, entre d’altres. L’app disposa d’accés directe al consultori de l’AECC, on un professional donarà resposta a possibles dubtes.

Enguany, la jornada de aquest diumengue pretén empoderar els joves perquè siguin conscients i rebutgin les tècniques de manipulació que l industria del tabac empra,des de fa dècades,per atreure'ls al tacab i als productes que contenen nicotina.Alguns d aquest exemples d aquestes estratègies de màrqueting són la introducció de sabors atractius,dissenys elegants i aparença enganyosa en aquest tipus de productes,la promoció d alternatives menys perjudicials o més netes a les cigarretes convencionals,la publicitat de famosos i influencers i el màrqueting indirecte en pel.licules i programes de telecisió i de retransmissió en línea.Per assolir aquest objectiu ,l OMS fa una crida als influenciadors per la seva capacitat de connexió amb la gent jove.