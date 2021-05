Es disparen les reserves d'intercanvi de cases a nivells pre-covid

La fi de l'estat d'alarma al nostre país, cosa que significa que les Comunitats Autònomes tornen a obrir de nou permetent que sigui possible viatjar pel nostre país sense restriccions.

Aquestes ganes de viatjar també s'han vist reflectides en les últimes xifres de peticions d'intercanvis de cases, la qual va registrar un augment en el nombre de cerques durant la jornada del 9 de maig, dia en què es posava fi l'estat d'alarma als nostres país. La plataforma homexchan geva registrar un augment del 56% en comparació amb les cerques realitzades en aquest mateix dia en 2019, en període pre-covid.

La cautela, el lema per a aquest estiu dels viatgers espanyols

El 72% de les cerques són per als mesos d'estiu d'enguany, enfront del 14% que componen les cerques d'últim minut per al mateix mes de maig. Aquestes dades evidencien que els espanyols estan optant per imposar la cautela i prefereixen planificar els seus viatges dins dels mesos d'estiu o per a viatges d'últim minut. Tenint en compte aquestes dades extretes de la plataforma HomeExchange, veiem com els espanyols comencen a projectar-se més en els seus viatges de cara a estiu, però la planificació d'escapades en altres mesos de l'any són encara limitades.

Unes evidents ganes de viatjar aquest estiu

No obstant això, les ganes de viatjar es venien manifestant en els mesos previs. L'evolució del nombre de reserves en la plataforma HomeExchange del mes d'abril en comparació amb el mes gener es dispara, augmentant en un 263%. Aquestes dades mostren que els espanyols cada vegada es projecten més en les seves pròximes vacances que del que ho feien al gener. A més, a l'abril també s'han incrementat en un 108% les converses dins de la plataforma relacionades amb viatjar, igual que també ho han fet el nombre de cases disponibles en la plataforma en un 119%.

L'evolució de les dades del mes d'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat és bastant significativa. El nombre de reserves va registrar un augment del 1900%, mentre que el nombre de converses sobre planificació de viatges han crescut un 655% en comparació amb abril del 2020. Aquestes dades reflecteixen una tendència positiva en l'intercanvi de cases per a aquest estiu en relació a l'anterior.

A pesar que els espanyols s'estan llançant ara a planificar els seus viatges de cara a l'estiu, aquests viatges s'estan planificant més tard del normal en època *pre-*covid. Segons les dades de la plataforma, els espanyols comencen normalment a planificar els seus viatges el mes de març, on en 2019 es va observar un pic de 7.759 reserves realitzades, enfront de les 4.491 d'abril d'enguany.

55.000 pernoctacions contractades per a aquest estiu

El fet que cada vegada més persones s'animin a provar aquest tipus de turisme també es reflecteix en les dades que recull la plataforma per a les previsions de viatges en 2021. Fins avui, ja hi ha més de 54.900 pernoctacions contractades a Espanya a través de HomeExchange per a aquest estiu. De moment els destins favorits dels espanyols estan dins del territori: Catalunya se situa al cap, on s'estima que es realitzaran més de 13.700 pernoctacions aquest estiu, seguit d'Andalusia amb 11.000 pernoctacions registrades i de la Comunitat Valenciana i País Basc, on s'esperen 6.200 i 5.700 pernoctacions respectivament. Quant a ciutats favorites, Barcelona se situa al capdavant seguida de Granada i Màlaga. En tercer lloc es troba Sant Sebastià i, finalment, Palma.

A Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat del tema amb la Pilar Manrique, responsable de Homexchange a Espanya “Sembla que la fi de l'estat d'alarma al nostre país està començant a avivar els plans de viatge dels espanyols, que estan començant a projectar-se més respecte a les seves futures escapades, especialment per a aquest estiu." explica la portaveu "També hem observat que l'últim minut també és una tendència que continua observant-se durant aquest any i que segurament es manté fins que hi hagi una certa estabilitat”, afirma Pilar Manrique “L'intercanvi de casa, al contrari del que ocorre amb una altra mena d'alternatives, ofereix la seguretat i privacitat que el perfil de turista espanyol demanda avui dia, i això s'ha vist reflectit en el nombre de reserves, intercanvis i pernoctacions per a aquest estiu”.