Es dispararan molt els preus aquest nadal?

Les vendes als establiments adherits a Comertia van augmentar un 2,1% a l'octubre en relació al mateix mes del 2019, mentre que si es compara amb l'octubre del 2020 l'increment es dispara fins a un 44%. Segons Comertia, les principals preocupacions dels empresaris són la possible afectació en el consum per la pujada de preus dels productes (33%), seguit de l'alt cost dels subministraments (25%), la inflació (21%) o la manca de productes (14%), principalment.

D'altra banda, les vendes van pujant mes a mes i un 68% de les empreses han vist com augmentaven respecte fa un any, un 2% les ha mantingut i un 30% els han disminuït. Si es compara amb l'octubre del 2019, un 60% de les empreses ha tingut augments i un 40% ha patit descensos.

El consum segueix en alça per segon mes consecutiu i recupera la normalitat d'abans de la pandèmia, tot i que ho fa de manera desigual en funció de la categoria d'activitat.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president de Comertia, David Sánchez "No crec que hi hagi una falta de subministrament aquest nadal, hi ha suficient estoc. Això sí, l'ideal seria repartir les compres i no concentrar-les en un mateix dia." ens diu Sánchez i afegeix que "Des de Comertia intentarem contenir els preus el màxim que es pugui. Som conscients que el client és molt sensible en aquest aspecte encara que serà inevitable una certa pujada de preus a causa de l'energia, transports, subministraments... tot s'ha disparat." explica el president de l'associació.

Comertia ha presentat la XIX Jornada Retail

David Sánchez ens ha explicat aquesta nova edició de la Jornada Retail de Comertia.



"La pandèmia ha alterat profundament el sistema de valors de les persones: ens ha fet ser més vulnerables, estar més aïllats i passar molt més temps a casa. Tot això ha afectat els hàbits i el comportament del consum, obligant a les empreses de retail a repensar nous canals de venda i comunicació, i accelerar els seus processos de digitalització per poder seguir satisfent la demanda i estar a prop dels seus clients." ens diu

Malgrat tot aquest temps d’incertesa, de tancaments, restriccions d’aforament, manca d’afluència a botigues, etc., les empreses de retail han demostrat, un cop més, la seva gran capacitat de resiliència i adaptació a la situació.

"La Jornada de Retail d’enguany descobrirà i donarà a conèixer les experiències empresarials de marques que han demostrat resiliència, marques que, malgrat la situació, han sabut trobar oportunitats d’expansió, noves línies de negoci, o treure al mercat nous productes o serveis. Volem donar visibilitat a tot aquest món d’oportunitats que tenim a l’abast i, en definitiva, transmetre una visió lluminosa i esperançadora sobre el futur del retail." conclou el president de Comertia.