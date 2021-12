La digitalització complica les ofertes de feina per a persones amb discapacitat

La Fundació Randstad i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han publicat els resultats de l'estudi El mercado laboral del futuro y su afectación a las personas con discapacidad. Aquest informe, fet per la investigadora de la UOC Marta López Costa, té com a objectiu principal analitzar les oportunitats de les noves ocupacions que ja han arribat i que encara ho han de fer. Els avantatges que s'ofereixen en el mercat laboral estan diagnosticats per l'autora des de la perspectiva de les persones amb discapacitat. Així mateix, s'analitza l'existència d'una bretxa d'oportunitats de noves ocupacions entre els diferents tipus de discapacitats.

Segons l'estudi, el 59 % de les persones amb discapacitat estimen que hi ha poques oportunitats laborals, xifra que augmenta fins al 67,9 % quan ens referim al col·lectiu amb discapacitat intel·lectual. A més, es plantegen les dificultats per a les persones amb discapacitat en l'emprenedoria i la creació de les seves pròpies empreses.

L'anàlisi demostra com els recents avenços tecnològics digitals estan eliminant, sobretot, ofertes de treball relacionades amb tasques rutinàries, tant cognitives com manuals.

En aquest sentit, els resultats de la recerca posen de manifest el problema de l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat, ja que la majoria de les ofertes fan referència a treballs rutinaris manuals (59,12 %), seguit de treballs rutinaris cognitius (28,06 %). D'aquesta manera, el 87,18 % de les ofertes laborals estan en perill de desaparèixer, i les seves tasques, de ser reemplaçades per tecnologia digital. Només el 12,82 % de les ofertes analitzades impliquen treballs no rutinaris cognitius o manuals.

Bona part de les persones amb discapacitat es concentren en el sector dels serveis, en activitats com ara jardineria i atenció al públic. La majoria d'ofertes també estan en el sector de serveis de tecnologia de la informació i en telecomunicacions.

Pocs d'aquests sectors, en els quals actualment estan en actiu les persones amb discapacitat, tenen relació amb les tendències internacionals sobre la creació de noves ocupacions, que apunten a una demanda més gran de feines relacionades amb l'economia verda, l'economia de dades, la intel·ligència artificial i l'economia de la cura, i també nous perfils d'enginyeria, desenvolupament de producte i el núvol.

Segons explica María Viver, directora de la Fundació Randstad, «és fonamental acostar les oportunitats de la digitalització a les persones amb discapacitat. Per fer-ho, cal reduir les bretxes i adaptar-se a les necessitats del mercat. Millorar la seva formació i fer la tecnologia accessible per a tothom».

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'investigadora de la UOC i Col.laboradora de l'associació catalana de sóndrome de Down, Marta López. (àudio).