Diferències entre coronavirus i les alérgias de primavera?

Temporada d’al·lèrgies: gramínies i herbàcies pol·linitzen amb força aquests dies

Són dies complicats per als al·lèrgics a les gramínies i altres herbàcies. Les pluges abundants de les darreres setmanes n'han afavorit el creixement i la floració potent

Les gramínies pol·linitzen amb força Barcelona i rodalia aquests dies

La temporada d’al·lèrgies al pol·len continua avançant amb el pas de les setmanes, tal com sol ser habitual en funció de les floracions, tot i que sempre molt condicionada per la meteorologia. La pluja excepcional del mes d’abril, el més plujós mai anotat a Collserola, amb més de 300 litres per metre quadrat, ha afavorit l‘explosió verda en el cas de les plantes herbàcies. Les herbes i les flors inunden les carenes de Collserola, però també els parcs i les zones verdes de la ciutat de Barcelona. Actualment el color verd encara predomina, per bé que la calor dels darrers dies i la manca de pluja faran que, en breu, el verd comenci a apagar-se i comencin a sorgir les tonalitats grogoses, més típiques de l’estiu barceloní. Els parcs de Montjuïc, verds com mai i amb flors per tot arreu

Dies complicats per als al·lèrgics a les

gramínies i a altres herbàcies Segons la previsó setmanal realitzada per la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) la setmana vinent (25 a 31 de maig) tornarà a ser força complicada per als al·lèrgics al pol·len d’algunes herbes com les gramínies. En el cas de Barcelona es preveu un nivell alt (3 sobre una escala de 4), però serà màxim (4 sobre 4) a moltes localitats de l’entorn metropolità, sobretot del prelitoral.

Malauradament, però, tal com es pot veure en la gràfica de sota, els al·lèrgics a aquest tipus de pol·len encara hauran de patir els efectes de concentracions elevades durant unes quantes setmanes més, ja estadísticament és entre finals de primavera i mitjans d’estiu quan s’assoleixen les concentracions màximes d’aquestes herbàcies a la ciutat de Barcelona.

Altres herbàcies conflictives actualment Aquests pròxims dies també patiran al·lèrgia les persones sensibles al pol·len de parietària, que es preveu que assoleixi també concentració màxima a Barcelona (4 sobre 4). La parietària és una planta ruderal petita de fulles verdes i enganxoses que podem trobar arreu, sobretot a les fissures de les parets i de les voreres o bé en escocells d’arbres.

La parietària viu a moltes zones de Barcelona

Altres plantes conflictives a Barcelona pel que fa a la concentració elevada de pol·len seran els blets, nom que reben algunes plantes amb flor, molt freqüents en zones urbanitzades i als voltants, que pertanyen a diversos gèneres. El nivell serà alt (3 sobre 3).

Els al·lèrgics als fongs patiran els efectes de nivells de concentració màxima d’algunes espècies al llarg dels propers dies

Alzines i roures, encara amb nivell màxim

de pol·len

Les flors dels roures i alzines encara implicaran nivells màxims de pol·len a Barcelona la setmana vinent, per bé que la tendència ja serà a anar de baixa. Els aments masculins —les inflorescències— d’aquests arbres es comencen a assecar aquests dies i, per tant, la producció de pol·len serà cada cop més baixa.

Convé recordar que d’alzines n’hi ha moltes a l’entorn de Barcelona. Segons un estudi del CREAF, l’alzina és l’arbre predominant al municipi de Barcelona, amb 313.372 unitats.