Dia Mundial de la son. Manca més qualitat al descans

Avui divendres dia 18 de març és el dia mundial de la son i segurament encara no som prou conscients de la importància de tenir una bona qualitat de la son i en algunes ocasions no resulta gens fàcil. Parlarem amb el Dr. Francesc Segarra de la Clínica de la Son.



- En termes generals, quina és la qualitat de la son en els espanyols?



Diria que és bastant semblant a la resta d'europeus, potser anem una miqueta més curtets de son que les persones del nord d'Europa, però en general parlem que un 30% de la població té en algun moment problemes de son, per tant, hi ha molta més gent on la seva son no és òptima i això afecta la qualitat de vida. Hi ha molta gent que podria trobar-se millor, però hem de tenir en compte la difícil situació que estem vivint.



- Des de la clínica de la son heu detectat un augment de persones que tenen dificultats per conciliar una son de bona qualitat amb el bombardeig constant de males notícies arreu del món?



Claríssimament, es va veure especialment durant el confinament a part de la nostra percepció subjectiva que efectivament hi va haver un gran increment de demanda de consultes per insomni. Els estudis que ja comencen a aparèixer afirmen d'alguna manera aquesta impressió. L'insomni ha pujat molt en concret entre els sanitaris, s'ha disparat fins al 45% i és quasi la meitat. L'insomni crònic està al voltant del 10% en tota la població, qui pateix això és una persona que fa molt de temps que dorm malament.



- Té solució?



No és fàcil però sí. De fet, aprofitant que avui és el dia mundial de la son volia centrar que aquest any el lema va molt relacionat amb la salut mental i és molt important perquè efectivament les persones que pateixen insomni tenen 34 vegades més propensió a patir algun trastorn de tipus psicològic com és l'ansietat o la depressió i a l'inrevés, la meitat dels pacients amb trastorns d'ansietat i depressius, també patiran un problema d'insomni, per tant, està molt lligat l'estat anímic amb la son, els dos es retroalimenten.