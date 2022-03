Dia mundial de l'aigua. Les aigües subterrànies són la clau de l'abastiment.

El 22 de març de cada any se celebra el Dia Mundial de l'Aigua, amb l'objectiu principal de conscienciar sobre la importància de protegir l'anomenat or líquid per a la vida de les persones i espècies de la Terra.

Aquest any, 2022, el tema del Dia Mundial de l'Aigua es centra en la importància de les aigües subterrànies, un recurs invisible que afecta el balanç hídric de la Terra i els ecosistemes dels quals depèn. Les aigües subterrànies es troben als aqüífers subterranis que proporcionen aigua als rius, llacs, aiguamolls i fonts.

L'aigua subterrània s'alimenta de la pluja i la neu i es filtra a l'oceà. La vida serà impossible. Les aigües subterrànies es poden trobar fins i tot a les regions més seques de la Terra. Aquesta aigua es pot extreure de pous i bombes, però hem d'anar amb compte de no extreure massa aigua.

La protecció de les aigües subterrànies de la sobreexplotació i la contaminació és fonamental! Per saber en quin estat estan aquestes aigües subterrànies Catalunya parlarem amb l'Investigador de l'ICRA, Josep Mas.



- Quina és la situació de les aigües subterrànies a Catalunya?



En certa manera és preocupant però esperançadora en certa manera. Ahir a les jornades de les aigües subterrànies, els representants de l'agència catalana de l'Aigua explicaven que pel que fa a l'estat quantitatiu de les aigües subterrànies, el 80% en bon estat quantitatiu, però tan sols el 40% es troba en un bon estat qualitatiu. Per tant, a Catalunya ens ha de preocupar més la qualitat de l'aigua que no pas la quantitat de l'aigua subterrània.



- Quin paper juga en aquestes aigües subterrànies en el nostre ecosistema?



Tot el que són conques internes a Catalunya, l'abastament està entre el 40-45% del total de la demanda és a dir tota la zona litoral i interior exceptuant la Conca de l'Ebre l'aigua prové l'aigua subterrània, per tant, són molt importants en el nostre abastament. Hem d'entendre què és molt important pels ecosistemes perquè quan no plou l'aigua que porten els rius és aigua subterrània.