Ha d'haver-hi una edat límit per a conduir un vehicle?

Cada cop hi ha més conductors majors de 65 anys. Parlem avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra amb Farners de Cruz Puig, cap dep servei de processos formatius de movilitat segura del Servei Català de Trànsit. El nombre de conductors de més de 65 anys a Catalunya s'ha incrementat un terç en una dècada. Segons la Direcció General de Trànsit, ara hi ha gairebé 662.000 conductors que superen aquesta edat, el 16% del total. Les dades del Servei Català de Trànsit apunten que en un de cada cinc accidents amb víctimes un dels conductors implicats tenia més de 65 anys, tot i que no necessàriament havia de ser el responsable del sinistre. Casos com el del 30 de gener passat a Reus el cap de setmana passat, en què una conductora de 78 anys va perdre el control del cotxe i va causar un atropellament múltiple, tornen a encendre el debat: cal establir una edat màxima per conduir? Són prou eficaços els exàmens per renovar la llicència?

Farners de Cruz Puig, cap del Servei de Processos Formatius de Mobilitat Segura, i Isabel Clos, Responsable de Programes de Mobilitat del RACC, recorden que les condicions poden variar entre persones: "No es pot posar límit d'edat perquè tant l'estat de salut com l'envelliment és diferent en cada persona" Tot i això reconeixen que el sistema de revisions actuals és, com a mínim, millorable. El permís de conduir es renova cada 10 anys fins al 65, quan passa a fer-se cada cinc anys. L'avaluació la fan centres mèdics privats homologats per les autoritats de trànsit. Farners de Cruz Puig, del Servei Català de Trànsit, creu que els exàmens són incomplets. Alerta que un dels prncipals problemes dels centres de reconeixment és que no tenen accés a les dades de salut de les persones: "Hi ha problemes i malalties que no es poden detectar en un moment determintat, hi ha d'haver un historial al darrera". De Cruz Puig creu que seria interessant que es puguessin fer "revisions més llargues i més exhaustives".

La DGT a Barcelona, recorda que hi ha un article poc conegut del reglament dels conductors, l'article 36, que permet la retirada del carnet. S'ha d'obrir un expedient de pèrdua de vigencia del carnet que té implica una revisió de les autoritats de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. Aquesta alerta de falta d'aptituds d'un conductor la poden donar o bé els cossos policials, perquè han vist com es comporta aquella persona quan és a la carretera, o bé la família del conductor o conductora. La prefectura engega, aleshores, el mateix procediment via l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.