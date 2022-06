I després de la selectivitat què?

Un gran percentatge de joves no sap què fer un cop aprovat la selectivitat. Parlarem amb el professor associat a la UdG i treballa a un institut com a orientador, XeviLuna.



- El percentatge és molt alt de joves que no saben quin camí agafar?



Potser el fet que hi hagi tantes alternatives els hi provoca certa confusió, però la informació sobre totes les sortides per fer el seu propi itinerari acadèmic i professional penso que ho tenen a l'abast ell que passa és que de vegades ens podem equivocar, sempre existeix aquest risc en les decisions que prenem.



- La sobre informació pot desorientar?



Sí, perquè trobem molts casos a 3r d'ESO on trien les optatives, treballen en el coneixement d'un mateix per poder triar el millor itinerari, investiguen el mercat laboral, les opcions formatives tant de cicles, com les possibles opcions si no assoleixes l'ESO, els graus universitaris o els batxillerats. De vegades en aquest moment, sí que detectem que li donen moltes voltes a una decisió, després van cap enrere o hi ha pressió perquè encara existeix la creença que el batxillerat és un estatus superior, són molts factors que influeixen.



- Si haguéssim d'aconsellar a es joves sobre quin camí escollir per on hauríem de començar?



Jo recomano sempre tant el professorat com a la família, que els nanos siguin autònoms i vagin prenent les seves decisions en coses molt senzilles del dia a dia com amb la tasca educativa. Escollir les activitats que poden fer és clau perquè comencin a prendre decisions tant a primària com a secundària perquè després tenen aquesta inquietud per si s'equivoquen.