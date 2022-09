La despesa mitjana per llar a Catalunya ha pujat 275€ al mes

L'augment de preus, no sols en alimentació i energia, si no en pràcticament totes les partides habituals de la despesa en les llars espanyoles, suposarà, de mitjana, un increment de la despesa familiar anual de 3.040€ per família, passant dels 29.244€ gastats en 2021 a 32.285€ en 2022, segons un estudi realitzat per la Consultora AIS Group sobre la base dels seus indicadors Habits.

En el cas de Catalunya, la despesa anual s'incrementaria de mitjana en uns 3.300€ per família, passant dels 31.710€ gastats en 2021 als 35.008€ que previsiblement acabaran desemborsant en 2022.

De seguir amb una inflació disparada, per sobre del 10%, la despesa mig familiar a Espanya s'estaria incrementant en 250 euros al mes, aconseguint als 275 a Catalunya.





Els catalans són dels que més augmentaran la seva despesa

Segons l'estudi, les famílies madrilenyes seran les que sofreixin un major increment de la despesa familiar, pròxim als 300 euros mensuals.

Un altre punt ocorrerà amb les famílies basques i navarreses, que veuran com la seva despesa mig familiar s'haurà incrementat per sobre dels 280 euros al mes.

Molt a prop se situen els catalans i balears, que hauran desemborsat més de 270 euros extres cada mes sobre el gastat en 2021.

D'altra banda, les llars que experimentaran un augment menor en les seves despeses en termes absoluts seran els ciutadans de Castella-La Manxa, que sumaran de mitjana 211€ a la seva factura mensual respecte al passat any. També ho faran els extremenys (215€) i canaris (217€).

Segons l'informe de AIS Group, de mantenir-se aquests nivells d'inflació, cada família catalana veurà com a final d'any les seves despeses s'hauran incrementat per sobre de l'equivalent al desemborsament total d'un mes.

