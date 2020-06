La UB desenvolupa una tecnologia capaç de detectar si una persona porta o no mascareta

La Universitat de Barcelona ha desenvolupat una tecnologia que permet detectar persones amb o sense mascareta, tant en recintes oberts com tancats. La líder de l'equip d'investigadors és la catedràtica del departament de matemàtiques i informàtica, la Doctora Petia Radeva, i a ella hem volgut preguntar-li en què consisteix exactament aquesta nova tecnologia: "Sí, parlem d'intel.ligència artificial, d'uns algoritmes avançats de visió per computadora, una de les branques que ara mateix s'estan desenvolupant amb una gran velocitat. Aquests algoritmes permeten ser entrenats a partir de milers o fins i tot milions d'imatges, de manera que quan veu una nova imatge l'algoritme sigui capaç de decidir si aquesta persona porta o no porta mascareta". Però per tal que la intel.ligència artificial pugui detectar una persona amb o sense mascareta, abans se li ha hagut d'ensenyar: "Sí, el gran avantatge de l'aprenentatge automàtic és que aquests algoritmes són capaços d'aprendre, a partir de milers d'imatges, per després ells mateixos prendre desicions i dir-nos si hi ha o no hi ha una persona. De la mateixa manera que ja hi ha cotxes autònoms que són capaços d'anar pel carrer i de "veure" persones i semàfors. Aquest algoritme té una precisió superior al 95%. Sóm models molt sofisticats, amb milions de paràmetres, necessiten moltes dades i molt temps per aprendre, però un cop li hem ensenyat funciona amb una precissió molt alta. Són algoritmes molt complexos. Ells aprenen com és una cara. Les cares són molt diferents, però a totes hi ha dos ulls, un nas, una boca... l'algoritme aprèn a distinguir si el que veu és o no és una cara"