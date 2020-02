Desde el 20 de mayo estará prohibido el tabaco mentolado

Hoy nos queremos dirigir a esas personas que fuman cigarrillos mentolados, porque tendrán que buscar una nueva alternativa. A partir del próximo 20 de mayo el tabaco mentolado va a desaparecer del mercado en toda la Unión Europea. Esto obedece a la prohibición introducida por la directiva del tabaco en mayo del 2014. Además, a partir de la fecha señalada, aquellos estancos donde se siga vendiendo tabaco mentolado, ya sea directamente o a través de máquinas, se enfrentarán a sanciones económicas que pueden ascender a los 10.000 euros. En “Herrera a Cope Catalunya i Andorra” nos preguntamos qué es lo que tienen estos cigarrillos mentolados, este producto de aspecto inocente, para ser prohibidos. Para ellos hemos conversado con el doctor Francisco Rodríguez Lozano, que es presidente de la red europea de prevención contra el tabaquismo.

“La directiva que prohibe estos cigarrillos lo que intentó fue prohibir todos los sabores diferentes con los que se comercializan los cigarrillos, pero hubo una presión muy fuerte de las tabaqueras por mantener el mentol. Una presión que llevó a que se diera a los mentolados un periodo de gracia de unos años. Pero finalmente en mayo del 2020 el mentol quedará prohibido. El mentol se utiliza sobretodo en la gente que se inicia en el tabaco. Da una sensación de frescor, reduce la aspereza, y todo eso en la gente que se inicia, pues es mucho más agradable. El mentol suavizaba el hecho de fumar en los jóvenes, y creaba más adictos”.

“No hemos de buscar alternativas para estos cigarrillos. Lo que hemos de hacer es no fumar nada. Aunque las tabacaleras están sacando al mercado parches con sabor a menta, para intentar remediar esto. Yo creo que lo necesario es lo que ha hecho esta directiva: que el tabaco sepa a tabaco, que no sepa a vainilla, ni a chocolate ni a ninguna otra cosa. El que quiera fumar que fume, pero que no se le engañe con el sabor, porque está demostrado que el mentol puede ayudar a consolidar más rápidamente la adicción, y además la gente que fuma tabaco mentolado es más difícil que deje de fumar. De hecho la gran mayoría de la gente que fuma quiere dejar de fumar, lo que pasa es que cuesta, es difícil, así que si no se empieza, mejor que mejor”.