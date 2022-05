Des de quan un extraterrestre és un alienígena?

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-Sabies que originalment el terme ‘alienígena’ no s'utilitzava per a referir-se a un extraterrestre?

Originalment el terme ‘alienígena’ no era utilitzat per a referir-se als extraterrestres sinó als estrangers.

Etimològicament prové del llatí ‘*alienig?na’, el significat literal del qual era ‘d'una altra terra’ o ‘d'un altre origen’, i s'utilitzava per a fer referència a aquelles persones que no havien nascut en l'Imperi Romà (que procedien d'altres llocs) i fins i tot a les mercaderies no autòctones que arribaven a Roma.

-D'on prové la famosa expressió ‘Ningú és profeta en la seva terra’?

Aquesta expressió tan en vigència actualment té una antiguitat pròxima a un parell de *milenos, pel fet que la primera referència escrita que tenim d'ella és en un passatge bíblic del Nou Testament.

-El curiós origen del ‘antimacasar’, el drap on es dona suport al cap en algunes butaques

Aquest tipus de tapets van començar a sorgir a l'Anglaterra Victoriana, a partir de la segona meitat del segle XIX, arran de la popularització que va tenir entre els homes el ‘oli de Makasar’; una loció capil·lar que entre els seus beneficis estava la d'hidratar el cabell sec i danyat.





Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.

