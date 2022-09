Demanen una reducció dràstica dels estancs

Associacions sanitàries, de drets civils i consumidors, tant nacionals com internacionals, s'han rebel·lat davant l'anunci d'Hisenda de la concessió de més de 200 noves llicències per a obrir estancs, i han exigit per carta al president del Govern, Pedro Sánchez, la disminució dels punts de venda de tabac i màquines expenedores, mesura ja reivindicada en la Declaració de la Fi del Tabaquisme a Espanya ENDGAME 2030.

En aquest comunicat, les associacions denuncien que amb l'obertura de nous estancs Espanya serà incapaç de complir l'objectiu de la reducció del càncer per a 2030, acordat per la UE, a més d'anar en contra de l'esperit dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU.

Aquesta plataforma d'associacions, promoguda per Nofumadores, els Comitès Nacionals per a la prevenció del Tabaquisme tant d'Espanya (CNPT) com de França (CNCT), la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) - Centre Col·laborador de l'OMS per al Control del Tabac, la Xarxa Europea per a la Prevenció del Tabaquisme (ENSP) i Action on Smoking and Health (ASH), exigeix que s'anul·li la convocatòria de subhasta pública de noves expenedories de tabac.

A més, el sector de control de tabac demanda que no es renovin les llicències d'estancs que expiren als 25 anys, que no siguin imprescindibles, especialment aquelles pròximes a centres escolars i parcs infantils.

Així com que el Govern Espanyol posi en marxa al més aviat possible el Pla Integral de Tabaquisme 2021-2025, així com la modificació legislativa de la llei 28/2005 de Prevenció del Tabaquisme.

En aquesta missiva, els signants acusen el Govern que tant la paralització del Pla Integral de Tabaquisme com l'augment indiscriminat d'estancs i màquines expenedores beneficien la indústria tabaquera en contra dels interessos dels ciutadans espanyols i europeus i podrien responen a la interferència de la indústria tabaquera.

Els especialistes recorden que el nostre país es troba en el lloc 54 sobre 96 en l'índex internacional d'interferència de la indústria del tabac.

La presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina, recalca que “tot això ens fa sospitar que aquestes decisions són el fruit de pressions que el Govern rep de la indústria tabaquera, ja sigui de manera directa o a través de les CCAA, com Extremadura i Canàries, on la indústria és molt potent tant pel cultiu com per la manufactura del tabac i existeix una gran proximitat amb la classe política”.





