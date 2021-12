Demà retorna la fira de l'avet d'Espinelves

Aquest dissabte comença a Espinelves la 40a Fira de l'Avet, un esdeveniment tradicional de Nadal i l'esdeveniment més important d'Osona. Després de la suspensió per la pandèmia de l'any passat, enguany es van reprendre el mateix nombre de paredetes que en anys anteriors. El que van reduir va ser l'exposició que es va fer a l'edifici. De les tres que s'organitzen habitualment, aquesta edició només es farà a les esglésies per evitar aglomeracions. També es recomanarà als visitants que portin mascaretes. Tenen previst vendre entre 6.000 i 7.000 avets, una xifra semblant a altres versions.. Parlarem amb el regidor de promoció econòmica de l'ajuntament d'Espinelves, Jordi Geli.



- Afortunadament, aquest any tenim fira de l'avet.



L'any passat no es va poder fer, però aquest any sí, estem molt il·lusionats.



- Què trobarem?



A part de la fira de l'avet també hi ha moltes coses relacionades amb el Nadal com podem ser peces de pessebre, caganers, material per adornar els arbres i pessebres. També activitats per la mainada com poden ser els tallers per fer cagations, adornament de galetes, jocs de màgia, ponis, pinta cares i espais per jugar pares i fills. Sobretot tenim molt present a la mainada, ja que són els grans protagonistes del Nadal.



- A aquesta fira acudeix molta gent, amb la situació tan delicada que hi ha en aquests moments amb la pandèmia, com ho organitzareu tot?



Tot és a l'aire lliure, recomanarem a la gent que porti mascareta encara que no sigui obligatori. Tenim una organització que cada any ha funcionat, hi haurà moments puntuals sobre les 12 i la 13 durant dos dies de nou que dura la fira on pot ser que patim aglomeracions de cotxes i potser s'hauran d'esperar una mica.



- Durant el cap de setmana és quan notareu més gent?



Sí, sobretot el primer diumenge i el dia de la puríssima de 12 a 13 és una mica complicat per això recomanem venir abans o un altre dia, estem fins al dia 12. Durant el segon cap de setmana estem més tranquils.