El grup Mocedades està celebrant cinquanta anys de la seva carrera artística. Com a celebració del seu aniversari, el grup espanyol s'unirà a Els Panchos en dos concerts homenatge a un dels compositors de la música popular més importants de Mèxic, ArmandoManzanero. No és la primera vegada que els dos grups s'uneixen en concert, però aquest espectacle serà diferent, es dóna la coincidència que el trio mexicà, Els Panchos, també està d'aniversari pels seus setanta-cinc anys de trajectòria. Sumat a la relació propera que el grup mexicà, igual que Mocedades, tenia amb Manzanero, s'espera un concert simbòlic el 14 d'octubre a la sala Barts de Barcelona. Parlarem amb un dels components de Mocedades, José Miguel González.

- Que ens trobarem en aquest homenatge?

Vam tenir la sort de poder compartir amb ell molts escenaris, gires, avions, gravacions i en els últims anys vam fer concerts junts per Amèrica i també per Espanya. Per nosaltres, fer-ho al costat dels Panchos és una doble emoció perquè repassarem junts els seus grans èxits. Els temes han estat molt seleccionats perquè si fossin tots els de la seva carrera, hauríem d'estar com vuit dies.

- També esteu celebrant els cinquanta anys de Mocedades?

Si, fa més de cinquanta anys que estem a sobre dels escenaris i ho estem celebrant amb una gira per Espanya i sud Amèrica. Estem molt contents que a través dels anys, tot i els canvis que hi ha hagut al grup, la gent segueixi fidel a la nostra forma de cantar i al nostre estil.



- És un gran esdeveniment veure en el mateix escenari als Panchos i Mocedades.

Si, considero que és un concert dels que no es veuen molt sovint amb la unió de dos artistes entorn d'un concepte que funciona i on també hi ha sintonia musical i personal.



- Quan hi ha tantes modalitats musicals, sorprèn que les noves generacions les tinguin en compte.

Aquest estil és com el vi, millora amb els anys, són models de música immortals amb històries d'amor inoblidables i melodies eternes, és per aquest motiu que es manté al llarg dels anys i en diferents generacions.