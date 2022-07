Demà comença a Lloret de Mar el festival internacional de drons

Més de cent mil persones a la Platja de Ponent de Gijón dissabte passat. És el balanç de l'últim espectacle amb drons que ha ofert l'empresa Flock Dron*Art, pionera a Espanya en la celebració d'esdeveniments amb tecnologia dron.

La*startup, que compta amb oficines a Barcelona, Girona i Madrid, ja ha conquistat a centenars de milers de persones amb els seus espectacles. En el seu últim xou, batejat com a ‘ECO’, vol contribuir a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de cuidar el planeta, guiant a l'espectador a través de la bellesa de les figures realitzades amb la llum de cent drons.

A més de Gijón, l'espectacle ha pogut veure's també a Barcelona, en el Festival Ítaca celebrat en L'Estartit (Girona) i a Las Palmas de Gran Canaria, tres cites en les quals també es van congregar diversos centenars de milers de persones, que van poder gaudir dels que ja són els nous focs artificials, tant per la seva espectacularitat com per la seva capacitat de convocatòria en espais públics.

Lloret Dron Festival, el primer festival internacional de drons d'Espanya

Del 29 al 31 de juliol, els cent drons de Flock Dron Art tornaran a oferir aquest espectacle de gran format en la badia de Lloret de Mar, en la Costa Brava catalana, amb motiu de la segona edició del Lloret Dron Festival, que organitza de manera conjunta amb l'ajuntament de la localitat.

També participaran dues empreses més, una de Madrid i una altra del Regne Unit, la qual cosa converteix a aquest festival en el primer de caràcter internacional que se celebra a Espanya.

Flock Dron Art és l'empresa encarregada d'executar tots els espectacles amb el seu equip tècnic i drons, però amb els dissenys realitzats per les diferents empreses participants en el certamen.

El dia 30 de juliol oferirà el seu propi xou. Cal destacar que en 2021 l'empresa va ser guardonada per la prestigiosa UGCS, líder del sector mundial en desenvolupament de programari de planificació i control de drons, amb el Premi Internacional al Millor Espectacle de 100 Drons, pel xou que va oferir al Lloret Dron Festival del passat any.

Els esdeveniments amb drons, la nova aposta de l'oci i la cultura

Aquest tipus d'espectacles serà una de les grans apostes en l'àmbit dels esdeveniments multitudinaris en els pròxims anys. Cada vegada són més les institucions públiques i privades com que demanden aquest servei en els seus esdeveniments, que demanen una innovació i actualització de les celebracions.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb Fran Arnau, CEO de la statup que co-organitza l'event (àudio).