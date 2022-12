Demà comença el 6è circ d'hivern a l'Hospitalet

Per aquest Nadal hi ha moltes activitats i a l'Hospitalet de Llobregat trobarem a partir del dia 17, la sisena edició del Circ d'Hivern. Ens dona més detalls el promotor de l'esdeveniment, Joselito.



- El nom correcte és Circ d'hivern?



Sí, Circ de Nadal és molt comú i volíem donar-lI una característica especial a aquesta cita, també t'he de dir que ens hem copiat perquè ja existeix el circ d'hivern de París.



- Què trobarem en aquesta sisena edició?



Un espectacle de circ de la mà de Dani Esteban i el títol de l'espectacle és "Salvem el Nadal". Hi haurà "l'equip estupendo" que és un grup de superherois i heroïnes que s'encarregaran que el Nadal arribi a tothom.



- Comenceu el dia 17?



Si, aquest mateix dissabte. Estarem fins al 8 de gener i realitzarem 38 funcions. Molts dies farem de matí i tarda, però els dies més especials com el 24 i 31 només ho farem als matins. Els horaris dels espectacles començaran a les 12 del matí o a les 18 de la tarda.



- On es poden adquirir les entrades?

Es fa la reserva prèvia a la web de l'ajuntament de la ciutat a l'apartat d'activitats de Nadal i des d'allà es poden retirar les entrades gratuïtes.



- És gratuït?

Sí, ho paga la regidoria de Cultura de l'ajuntament que aposta per la cultura i com pots comprovar ja portem sis edicions.



- Apostar per la cultura és bo pel futur i pel present.

La gent gaudeix molt i la veritat és que portem un bon ritme de "venda" d'entrades.



- En els temps que corren tampoc et trobes gaires activitats gratuïtes.



A Nous barris hi ha un altre, però s'ha de pagar una mica, però sí que és veritat que gratuït només estem nosaltres.





*Enllaç entrades: https://www.eventbrite.es/e/entradas-vie-circ-dhivern-de-lhospitalet-476401970117