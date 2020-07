Demà es celebra el Dia del llibre i la rosa.

“Els comerços i la cultura som segurs, no ens deixeu sols.Necessitem la complicitat ciutadana el proper dia 23 de juliol " Aquestes son paraules del President del Gremi de Floristes de Catalunya a poques hores de que començi la festa de demà

Davant la incertesa generada aquests darrers dies per la cancel·lació de la celebració a Passeig de Gràcia de Barcelona del Dia del Llibre i la Rosa, es confirma que floristes de tot Catalunya segueixen endavant amb la celebració cultural del pròxim 23 de juliol als comerços i a les parades que tindràn davant els seus establiments. Amb el Dia del Llibre i la Rosa es vol commemorar el retrobament dels ciutadans amb roses i seguir mantenint viu el teixit comercial, i les botigues de proximitat i de barri, que ha costat molt afermar. Son professionals de la seva feina i continuen lluitant per la supervivència dels seus projectes i els seus comerços, sempre sota la premissa de la seguretat i seguint amb el protocol que ha elaborat Procicat de les mesures sanitàries i de seguretat adaptades a l’actual situació sanitària. Joan Guillén, President del Gremi de Floristes, apel·la a la complicitat dels ciutadans en aquesta jornada “necessitem la complicitat ciutadana perquè aquest Dia del Llibre i la Rosa, que es celebrarà a la majoria de poblacions de Catalunya, es visqui i es gaudeixi com a una celebració cultural, tranquil·la però ferma.”