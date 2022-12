El 65% dels usuaris veuen cada cop més complex circular per Barcelona

Dos terços dels ciutadans creuen que cada cop és més complicat circular per Barcelona amb vehicle privat o a peu a causa dels diversos tipus de carrers, usos de les vies, velocitats i prioritats de circulació.

En una enquesta feta pel RACC, també dos terços consideren que la ciutat no està adaptada ni preparada per fer conviure diversos tipus de transport en un mateix espai.

De fet, des del 2017 la sensació de seguretat circulatòria ha baixat i tots els usuaris reconeixen que incompleixen parcialment la normativa. Els punts més crítics són les cruïlles, rotondes i zones pacificades. Per això, el RACC recomana itineraris més segurs, intuïtius i fàcilment interpretables.

Amb 2.000 enquestes i 25.000 observacions en una quinzena de punts de tota la ciutat, el RACC ha volgut analitzar com és la convivència entre motos, cotxes, bicicletes, patinets i vianants en els diversos tipus de vies: vies principals, carrers 30, superilles, carrers pacificats i zones de vianants.

Cal tenir en compte que el 2021 hi va haver una mitjana diària de 6,1 milions de desplaçaments interns i de connexió, el 71% va ser amb mobilitat individual i el 29% amb transport públic. De la mobilitat individual, el 43% va ser a peu, el 18,5% en cotxe o furgoneta, el 7% en moto, el 2,7% en bici i el 0,7% en vmp.

Quatre de cada deu enquestats no se senten segurs circulant per Barcelona. En concret, un 20% se senten poc o gens segurs, davant del 14% que ho afirmaven fa cinc anys.

Els que se senten més insegurs són els ciclistes i els usuaris de vehicles de mobilitat personal (vmp), mentre que els vianants i els que circulen en cotxe són els que més segurs se senten. Els que han notat més l'augment de la inseguretat són els ciclistes, que ara han de compartir molt més els seus carrils amb els vmp.

El 80% dels ciutadans consideren que no hi ha respecte entre els usuaris dels diferents modes de transport, i el 82% creu que hi ha una falta de civisme general.

Els usuaris de tots els modes de transport es posen una nota mitjana d'entre 6,1 i 6,7. Els usuaris de patinets elèctrics són els més crítics amb la resta d'usuaris, però també són els més criticats per la resta d'usuaris. Els aspectes més criticats són l'excés de velocitat, saltar-se semàfors, no respectar els passos de vianants, el poc ús dels indicadors per canviar de carril o girar i la invasió d'espais exclusius.

Per tot això, dos terços dels enquestats consideren que cada cop és més complicat circular per la ciutat per aquesta variabilitat de vies i modes de transport i també que la ciutat encara no està preparada per la convivència pacífica dels diversos modes de transport en un mateix espai. Els més crítics són els motoristes i els usuaris de vmp. Respecte els carrers pacificats, les opinions estan dividides gairebé al 50% respecte si consideren que milloren la convivència i la seguretat viària.





Ensurts i accidents

L'enquesta també ha preguntat sobre si els usuaris han tingut algun ensurt o accident durant el 2022. El 16% diu que sí, i la meitat dels incidents es poden considerar ensurts que han acabat sense cap ferida física ni cap atestat policial.

Els ciclistes i els patinadors són els que han patit més incidents, un de cada quatre, mentre que de la resta d'usuaris només n'han patit un de cada set. Cal destacar que gairebé la meitat de ciclistes i patinadors i el 30% de vianants admeten no tenir carnet de conduir.

Els usuaris de vehicles de dues rodes com bicis, motos i patinets són els que han patit més accidents sols, a causa de la inestabilitat dels vehicles.

Amb qui tenen més incidents els vianants és amb els patinets elèctrics, en un 37% dels casos, seguits de les motos i les bicis, amb un 19 i 18%.

Els ciclistes tenen més conflictes amb les motos, en un 30% dels casos. Els patinets tenen un 18% dels conflictes amb altres patinets i vmp. Les motos tenen el 28% dels conflictes amb els cotxes i el 19% amb les bicis, i els cotxes tenen el 24% dels incidents amb altres cotxes. Al voltant del 30% dels incidents són amb transport públic, vehicles de serveis, taxis o vehicles de mercaderies.

El 27% dels accidents han tingut lloc a la calçada, el 16% a encreuaments i un altre 16% a voreres. De fet, les cruïlles i rotondes són els espais més criticats, mentre que els millor valorats són les voreres amples i els carrils bici unidireccionals.





Infraccions

Sobre els comportaments observats pels tècnics del RACC, destaquen que quasi el 30% de ciclistes i patinadors creuen en vermell i el 91% no indiquen els girs amb el braç.

El 16% de les motos circula entre carrils quan hi ha congestió i el 22% ho fa pel carril bus. Entre el 17 i el 20% de motos i cotxes fa girs sense indicar-los o sense precaució, i el 28% d eles motos no respecten els semàfors en groc per deixar passar a vianants.

Pel que fa a la velocitat, hi ha un alt incompliment dels límits màxims, sobretot en els carrils bici sobre vorera i a les superilles.

Gairebé el 100% de bicis i patinets superen els 10 km/h als carrils bici de les voreres, i d'aquests més de la meitat superen els 20 km/h, tant de dia com de nit. En canvi, el compliment als carrils en calçada i a les zones 30, de 25 km/h, és pràcticament absolut, amb una mica d'incomplidors a les nits.

Pel que fa a motos i cotxes, el compliment diürn és pràcticament absolut a la xarxa bàsica, però baixa al 54% dels cotxes durant la nit. Als carrils 30, el 81% dels cotxes i el 48% de les motos respecten el límit durant el dia, però tots l'incompleixen a la nit. A les superilles, el 94% supera el límit dels 20 km/h tant de dia com de nit.

Per tot això el RACC conclou que hi ha coexistència però no convivència dels usuaris, que la incorporació dels vmp ha fet empitjorar la percepció de seguretat, tot i que els incompliments de les normes són per part de tots els modes de transport.

Per això, el RACC recomana a les administracions, sobretot a l'Ajuntament que redueixi la "confusió" de tipus de vies, millori la transició entre elles i facin els itineraris intuïtius, segurs i fàcilment interpretables. En aquest sentit, es demana que les administracions acompanyin els ciutadans i facin campanyes de conscienciació.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la cap d'estudis de mobilitat del RACC, Alba Rey (àudio).