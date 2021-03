El 40% dels usuaris afectats pel desabastiment de medicaments

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme una enquesta per a conèixer l'abast real dels problemes que produeix el desproveïment de medicaments. Els resultats de l'estudi adverteixen que un 40% dels usuaris s'ha vist afectat pel desproveïment de medicaments en els últims 2 anys. Els resultats es publiquen en l'últim número de la revista OCU-Salut.

Afectació del desproveïment

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'Enrique García, portaveu de l'OCU "El desproveïment d'un medicament, pel motiu que sigui, afecta directament a qui el necessita, i si la situació es prolonga, pot passar factura a la seva salut. OCU ha realitzat una enquesta en la qual han participat 1.231 persones d'entre 25 i 75 anys, una mostra representativa de la població espanyola per a conèixer si s'han vist afectats per la falta de medicaments i com els ha afectat." ens explica Enrique.

OCU adverteix que, segons les dades de la seva enquesta, un 41% dels ciutadans ha viscut almenys un cas de desproveïment superior a les 24 hores. En el 91% dels casos es tractava de medicaments amb recepta.

"De les dades de l'enquesta es desprèn que els medicaments més afectats són fàrmacs per a afeccions cardiovasculars i sanguínies, seguits dels antiinfecciosos i dels quals actuen sobre el sistema nerviós central." afegeix el portaveu de l'OCU.

En la seva enquesta ha preguntat als usuaris afectats pels motius pels quals no podien accedir al medicament que necessitaven. "A una quarta part dels enquestats no els van donar cap motiu. En la resta, l'alta demanda del medicament (25%) i l'existència de problemes logístics (25%) per a obtenir-lo són les principals raons. Li segueixen els problemes de producció, (12%) l'escassetat del principi actiu (10%), Problemes comercials, de distribució (9) %, la substitució (7%) o la retirada del mercat (5%)." diu Enrique García.

OCU denuncia que no disposar del medicament que es necessita és un problema. Així ho considera més de la meitat dels enquestats, que han sofert en veure's privats del seu tractament ja que passa factura a la seva salut, fins al punt que un terç dels enquestats que van tenir algun problema van veure com els seus símptomes empitjoraven, o fins i tot van haver d'acollir-se a una baixa temporal en el 15% dels casos.

D'acord amb les dades de l'enquesta, un terç dels problemes es va resoldre comprant un altre medicament en la mateixa farmàcia. "En un 28% dels casos l'usuari es va veure obligat a acudir a una altra farmàcia, un 21% va haver d'esperar per a accedir al medicament que necessitava i un 15% va haver de tornar al metge per a aconseguir una recepta per a un altre medicament. Entre els quals van esperar, en el 69% dels casos l'espera va durar entre 24 i 72 hores, en un 17% dels casos van haver d'esperar entre 4 i 7 dies i en un 14% dels casos es van veure obligats a esperar més de 7 dies." ens explica a Migdia el portaveu de l'OCU.

L'enquesta d'OCU posa de manifest que "el desproveïment de medicaments és un problema bastant comú, que perjudica els pacients i al seu entorn. No obstant això, no hi ha transparència sobre les diferents causes que provoquen aquesta situació que van des de les qüestions logístiques, els problemes en la cadena de subministraments o els interessos comercials de les empreses farmacèutiques." Conclou Enriqe García, portaveu de l'OCU.

El problema del desproveïment de medicaments s'uneix al de la falta de transparència en el preu dels medicaments, que té com a conseqüència preus abusius que posen el perill el sistema públic de salut. Per a combatre-ho OCU ha posat en marxa una campanya contra els preus abusius dels medicaments en la qual demana el suport dels consumidors per a exigir a les diferents administracions implicades que prenguin mesures a nivell Europeu i Nacional que impedeixin l'abús en els preus dels medicaments.