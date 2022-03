Un 7% dels tractaments de radioteràpia a Catalunya van disminuir a causa de la pandèmia

L’estudi d’Investigació clínica per avaluar l’impacte de la pandèmia COVID-19 sobre l’activitat assistencial dels tractaments radioteràpics en els serveis d’oncologia radioteràpica de Catalunya (Estudi Oncoradcat-COVID) promogut per l’Associació Contra el Càncer, la Fundació d’Oncologia Radioteràpica i el Pla director d’Oncologia de Catalunya té com objectiu avaluar l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en l’activitat assistencial dels tractaments radioteràpicsen els serveis d’Oncologia Radioteràpica de Catalunya.

Resultats inicials

Els resultats han demostrat una disminució global dels tractaments de radioteràpia d’un 7% (mama 9%, cap i coll 4%, pulmó 3,9%, ginecologia 5%), excepte en 2 tumors, pròstata que va augmentar un 11% i sistema nerviós, 3%. La causa d’aquest augment és que durant la pandèmia es van ocupar la majoria de quiròfans i UCIs per pacients greus amb COVID i, per tant, no es van poder fer les cirurgies previstes per aquests tumors que van ser derivats directament a tractaments de radioteràpia externa.

La resposta i l’adaptació sanitària en oncologia radioteràpica va ser ràpida i eficient, posant en el centre als pacients. A partir de l’estudi i d’una enquesta realitzada als serveis d’Oncologia Radioteràpica dels Hospitals Públics de Catalunya, s’ha constatat que:

Es van dur a terme plans de contingència sobre la pandèmia en el 90% dels serveis.

La percepció del 80% dels serveis és que es va millorar la qualitat assistencial.

En el 90% dels casos no es van anul·lar els tractaments de radioteràpia, però sí que es van posposar en el cas dels tumors de pròstata, mama i pal·liatius no urgents.

En el 100% dels casos es va augmentar els tractaments de radioteràpia externa hipofraccionada, sobretot en càncer de mama, recte, pròstata i pal·liatius.

Es van seguir incloent pacients als assajos clínics.

Es van augmentar les consultes telefòniques i es van realitzar més activitats telemàtiques que s’han mantingut en el període de postpandèmia.

Es va posar en evidencia la relació i col·laboració dels caps dels serveis d’Oncologia Radioteràpica dels Hospitals Públics de Catalunya.

Realització de l’estudi

Per a realitzar aquest estudi es va comparar el període pre-COVID, de març fins desembre de 2019 amb el període COVID-19, de març fins desembre del 2020.

En una primera fase, es van analitzar les dades del registre d’activitat de radioteràpia externa del sistema sanitari públic de Catalunya. Aquest registre és gestionat pel Pla director d’Oncologia de Catalunya en nom del Servei Català de la Salut.

En una segona fase es va realitzar un qüestionari complementari al qual van respondre els 10 caps dels serveis d’Oncologia Radioteràpica de Catalunya dels Hospitals Públics (representats per la FOR) que va valorar els aspectes organitzatius i clínics de resposta a la pandèmia.

