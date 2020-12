El 30 % dels senglars de Collserola té l’hepatitis E

Segons dades del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Parc Natural de Collserola pot haver una població de senglars que superi el miler d'exemplars. El seu comportament és divers. Alguns es queden amagats i no acostumen a sortir del bosc. Altres, més curiosos, s'apropen a l'àrea metropolitana a buscar menjar. Normalment ho fan de nit, i no els agrada el contacte amb els humans, tot i que hi ha un grup que s'ha acostumat a la presència humana i que fins i tot interactua amb qui els alimenta. Aquesta actitut, tot i que pugui semblar simpàtica, és de fet molt perillosa per les dues espècies, la humana i la porcina. Alguns estudis realitzats sobre la població de senglars de Collserola diuen que un de cada tres senglars pot ser portador d'un virus que pot causar malalties a les persones, sobretot el virus de l'hepatitis E. I la culpa no és dels senglars, ja que aquests animals compleixen una important funció dins els ecosistemes, però quan penetren a l'entorn urbà és quan el risc d'infecció a través de fems i orina es fa més gran. Els experts alerten als ciutadans que no han de donar de menjar als senglars, ja que al fer-ho, els conviden a interactuar amb les persones perquè les relaciones amb l'aliment. Malgrat quer aquests contagis siguin molt minoritaris, és cert que a l'entorn urbà de Barcelona està guanyant importància. A més, l'hepatitis E no és la única malaltia que poden encomanar aquests senglars. Els científics demanen sistemes de control continus de la fauna salvatge per tal de minimitzar el risc en la transmissió de malalties. Un monitorarge constant de determinades espècies, entre les que hi hauria els senglars, seria una bona iniciativa.