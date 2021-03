El 80% dels sanitaris disposats a vacunar-se contra la covid-19

Un estudi diu que el 80% dels professionals sanitaris de l'Estat espanyol estava disposat a vacunar-se durant la segona onada de covid-19. Parlarem d'aquest estudi amb el Francesc Saigí professor dels estudis de ciències de la salut de la UOC.

És un percentatge alt de sanitaris disposats a vacunar-se a la segona onada.

<< L'estudi es va fer durant l'evolució de la covid que abasta el novembre i encara no hi havia les vacunes esmentades fins ara. Tots els efectes secundaris que estem veient de les vacunes, en aquell moment no estava a l'ordre del dia. Va ser un estudi que vam llançar a través de les xarxes socials. En aquell moment hi havia un percentatge bastant alt sobretot d'infermeria que tenien reticència a vacunar-se perquè ja es comentaven els efectes secundaris d'una vacuna en fas de fabricació. Ara estem fent un altre estudi per saber què farien els professionals amb els problemes que estem veient avui dia. És normal que hi hagi algun sanitari que estigui reticents a vacunar-se perquè coneixen molt bé la naturalesa de l'ésser humà.>>

Com està la situació ara?

<< Aquest últim estudi que et comentava encara no s'ha llençat així que encara no et puc respondre aquesta pregunta, però el que si et puc dir, que arran de les últimes notícies que han aparegut sobre els efectes secundaris, l'opinió en contra de la vacuna està agafant força així que probablement ens trobarem amb un escenari en què hi haurà més reticents a vacunar-se que fa uns mesos.>>

Creus que estan actuant amb claredat per no despertar sospites o crear desconfiança de la població?

<< Si, el problema és que justament aquesta transferència està donant més informació i aquesta informació a mesura que viatja es va transformant i els efectes negatius van agafant més força que els positius.>>