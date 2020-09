El 66% dels pacients amb Parkinson han empitjorat durant la pandèmia

Quan parlem de la pandèmia no hem d'oblidar els efectes colaterals. Sabem, perquè així ens ho dien els metges, que molts malalts crònics han deixar d'anar als hospitals a visitar-se. I és que aquesta pandèmia i el confinament està tenint conseqüències sobre molts tipus de malalts. Avui ens volem centrar en els pacients que pateixen parkinson. I és que un estudi en el que ha participat la Societat Espanyola de Neurologia afirma que més del 66% dels pacient amb parkinson van empitjorar durant el confinament. Per parlar del tema volem saludar al doctor Diego Santos, neuròleg i portaveu de la Societat Espanyola de Neurologia. Ell ens explica com està la situació ara mateix: "Estos son datos del estudio que se hizo entre el mes de mayo y junio. EL 66% de los pacientes que contestaron al cuestionario afirmaron haber empeorado sus síntomas y su situación durante esos meses. En la práctica los neurólogos también hemos observado esa realidad, muchos pacientes, debido a muchos motivos, han empeorado. El confinamiento, el no poder hacer actividades que antes hacían, el propio miedo y ansiedad por la situación, son factores que han hecho que la salud de muchos enfermos crónicos empeore. Esta situación la seguimos percibiendo, los pacientes siguen sin poder hacer la vida previa que hacían, se ha reducido mucho la actividad física, y todo esto repercute negativamente en ellos, claro. Estamos viviendo una crisis sanitaria, y mucho más que sanitaria, pero no podemos hacer otra cosa que seguir adelante. Hay que tomar todas las medidas de precaución pero en la medida de lo posible hacer una vida lo más normal posible, salir a la calle y hacer actividades complementarias, por supuesto siempre tomando las precauciones necesarias. Y si hay consultas programadas hay que llevarlas a cabo, incluso en algunos hospitales se hacen consultas por video conferencia"