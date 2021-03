El 70% dels pacients amb dolor crònic van empitjorar durant la pandèmia

Les TIC són una oportunitat per millorar el benestar de les persones mitjançant intervencions a un cost assequible. L'epidèmia actual ja ha portat conseqüències importants per a les persones que pateixen dolors crònics. Un estudi realitzat pel laboratori eHealth, l'equip d'investigació de ciències de la salut i el eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va mostrar que el 70% de les persones amb dolor crònic experimenten un augment del dolor, la freqüència dels atacs i com interfereix el dolor amb les seves activitats diàries.

La pandèmia agreuja el dolor Els resultats van demostrar que la inseguretat laboral, les preocupacions pel futur, la quantitat de persones que viuen a la mateixa família, les persones properes que moren de COVID-19 o la por a la infecció poden estar relacionats amb un augment del dolor. L'estudi també mostra que la pandèmia ha provocat nous desencadenants del dolor. Si és més freqüent abans de l'estrès i els canvis climàtics, llavors durant el part, molts participants van expressar preocupacions sobre el futur, problemes de son, inseguretat, pensaments negatius, tristesa, solitud, estil de vida sedentari i por a infectar-se.

Lamentablement, la majoria de les persones no té accés a aquestes intervencions, perquè des d'aquesta perspectiva, són pocs els centres que brinden tractament i els professionals de la salut poques vegades reben una formació especialitzada en el maneig del dolor. No obstant això, les TIC s'estan convertint en una eina útil per apropar aquest tractament als pacients amb dolor crònic: Les TIC representen oportunitats per eliminar el dolor i millorar el benestar perquè poden facilitar l'accés a intervencions basades en l'evidència a costos assequibles. Aquesta part de la seva investigació es va centrar en l'aplicació de les noves tecnologies als problemes de salut. Per als investigadors, hem d'aprendre de l'experiència de l'ús de les TIC a la salut durant la pandèmia.

Des de les clàssiques consultes remotes fins a les solucions basades en intel·ligència artificial, les possibilitats són infinites, però primer s'han de planificar i provar-se.