El 44% dels consumidors catalans realitza, almenys, una compra online al mes

S'acaba de realitzar una enquesta per a conèixer els hàbits de compra, necessitats i exigències del comprador actual.



Les seves conclusions mostren una completa radiografia de les preferències i principals tendències de compra actuals, amb especial atenció a les realitzades de manera online.

Entre elles, destaca que el sector del comerç electrònic continua a l'alça després d'aconseguir l'any passat un nivell de facturació superior als 1.655 bilions d'euros a tot el món, i comptar amb una previsió per a 2023 superior als 2.272 bilions d'euros, segons les previsions dels especialistes.

De complir-se aquesta progressió, el comerç electrònic suposarà en 2021, el 17,5% de les vendes totals a tot el món.



En l'anàlisi elaborat l'1% de les persones entrevistades recorre a la compra per internet tots els dies, mentre que el 17% d'elles afirma fer-ho almenys una vegada per setmana.

Per part seva, el 26% dels participants tan sols realitza compres online una vegada cada quinze dies, i la tendència més habitual, segons l'estudi, és la de realitzar una compra al mes, freqüència repetida en el 44% dels casos.



Quant als productes més adquirits per aquesta via, l'estudi demostra la preferència dels consumidors per la compra online de roba, menjar, aparells electrònics i llibres.



“Entre els participants, hem observat que molts afirmen comprar via online “de tot”, del que deduïm que, després del confinament, molts han detectat en el ecommerce una oportunitat per a rebre còmodament productes de tota mena en les seves llars, prevalent la comoditat i rapidesa que ofereix aquesta tendència”, assegura Leticia Martin, directora de marca i comunicació de l'empresa que ha publicat l'enquesta, CTTexpress.



El 79% dels consumidors prefereix majoritàriament rebre els seus paquets a casa, mentre que més del 18% prefereix rebre-ho en el seu lloc de treball, sent la franja horària de demà la triada com a preferent per a rebre la comanda en un 52% dels casos, enfront d'un 22% que prefereix el lliurament a la tarda o un 8% que opta a la nit, mentre que la resta assegura que li és indiferent l'hora de recepció.