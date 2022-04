El 40% dels ciclistes no coneixen prou el codi de circulació

No hi ha un carnet de la DGT per a bicicletes, però hi ha unes regles que tot ciclista hauria de conèixer. Aquestes normes serveixen per a tots els usuaris de bicis, tant si circulen per ciutat com pel camp i la carretera. La DGT presta especial atenció a aquests usuaris, els ciclistes són més vulnerables que els conductors d'altres vehicles, per això, si vas en bicicleta, respectar aquestes normes és fonamental. Paralrem amb el portaveu de l'associació amics de la bici, Albert Garcia.



- Com encaixeu el suggeriment de portar un carnet?



Primer de tot és un informe què fa una entitat privada d'un club de cotxes i que d'alguna manera s'ha adonat que l'increment de l'ús de la bicicleta està afectant els seus usuaris. Creiem que no té cap credibilitat i la Generalitat ja realitza al barem anual de la bicicleta i allà es poden veure les dades oficials.



Pel que fa a la polèmica del carnet sí o no, primer de tot la DGT té un informe molt interessant que diu que 96% dels conductors actuals no saben les normatives perquè quan es duen a terme els canvis, la DGT no informa. Quan la gent ha de renovar el carnet, ningú els hi fa que s'aprenguin les noves normatives. Resumint, podríem dir que ningú que està conduint en aquest moment, es sap les normatives.



En aquest país tenim també un gran d'afecte en els anys 80 quan va bé la transició es va agafar el codi de circulació d'aquell any i es va convertir en un reglament i una llei automàticament totes les persones que hagin conduït en un moment de la vida o no estem obligats a conèixer aquesta llei estranya què és la que després quan vols conduir un vehicle de motor t'has de treure el carnet.



- Potser el que caldria és una bona educació viària des de ben petits?



La coordinadora catalana de la bicicleta fa anys que ho reclama, sempre que entra un nou govern, ho presentem. A la resta d'Europa des de ben petits et fan aprofitar la bicicleta des de gairebé amb tres anys i els hi ensenyen educació viària i no com fem aquí, quan van alguns policies a les escoles (amb tota la bona voluntat) a explicar l'educació viària.