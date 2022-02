El 20% del personal mèdic es jubilarà en els pròxims cinc anys

L'any 2018 ja es parlava que el 20% de la plantilla de metges es jubilaria en deu anys, el relleu generacional no cobriria totes les jubilacions. Parlarem sobre aquest tema amb el secretari general de metges de Catalunya, Dr. Xavier Lleonard.



- Estem davant d'un greu problema?



És una situació preocupant perquè el problema que estem percebent que aquest horitzó de jubilacions podria ser un punt dramàtic. El problema avui dia és la planificació d'administració, és a dir, en aquests moments estem intentant demanar a través de la via oficial el nombre i el llistat de facultatius de metges que hi ha en els diferents territoris i diferents centres, per poder tenir un mapa de demografia mèdica i ens estan contestant que no tenen ni idea.



- Per què no comencen a moure la maquinària per parlar del futur?



Políticament, els temps són molt més curts que no pas la planificació necessària per fer això. Estem en una permanentment campanya electoral i poder planificar a mig termini vol dir preocupar-se i invertir recursos i aquest fet no és plat de bon gust per cap polític. De moment la seva estratègia és intentar evitar-ho i la veritat és que és una situació molt preocupant i trista.



- Quant triga un professional a formar-se?



Habitualment són 6 anys de carrera, entre 1 i 2 anys de preparació per l'oposició a l'especialització i després entre 4 i 5 anys per l'especialització, en total estem parlant de tretze anys.

- Un cop estiguin formats, voldran agafar aquest relleu?



Aquesta és un altre, l'oferta de feina és molt més atractiva a l'estranger on paguen el doble i són molt més ben valorats.