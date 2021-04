"Deejay" el llibre que explica els secrets dels professionals de la música de cabina

Com bé recordarem, als anys 80-90 va arribar l'explosió dels dj's. Parlarem amb el Jordi Carreras, tot un referent en aquest sector i acaba de publicar el llibre "Deejay".

Amb "Deejay", podrem saber els trucs i entrebancs de la professió?

<< És perfecte per introduir-te en aquest món i amar vas més enllà, és un manual didàctic on a part d'explicar de què som capaços els dj.'s, també explico com treballem. Hi ha una part molt científica dintre de la música i també un ampli ventall de col·laboradors que expliquen des del punt de vista de l'experiència. Són quasi 40 capítols plens de nocions bàsiques per ser dj.>>

Per dedicar-te a la professió de dj, s'han d'invertir moltes hores?

<< Moltíssimes, és una feina teórico-practica, é d'asimilar el concepte teòricament i després possar-ho en pràctica, però hi ha moltes altres coses com la cultura musical que tinguis i l'experiència, quan més tinguis a més llocs podràs treballar.>>

Com està el sector en l'actualitat?

<< Abans era tot molt orgànic i a tocar de molt poca gent, tenies treballar sentint el beat, sense veure cap forma d'ona, sense capes referència que el teu sentit del ritme. En l'actualitat, encara que hi hagi molta ajuda de la tecnologia, però si no coneixes la mètrica musical encara que hi hagi automatització a l'hora de sincronitzar dos ritmes de dos temes, no et servirà de res, quant a tècnica. El que està per sobre de tot això és la passió per la música.>>