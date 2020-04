Després de l'èxit de "Maneres de pensar", David de Maria torna a la càrrega amb "Cada minuto sin ti" una cançó més lenta que ens trasllada directament als inicis del gran David de Maria i avui li donem la benvinguda al programa perquè sigui ell mateix qui ens doni tots els detalls i sobretot en aquests moments tan delicats, on la música sempre ajuda. Avui tenim la sort de poder escoltar aquesta nova cançó "Cada minuto sin ti" de David de Maria: "És curiós perquè ara les cançons i els que ens dediquem a la composició, les frases recobren la nostra profunditat i s'assembla molt a la sensació que estem vivint en aquest malson diari i que alhora estem vivint amb molta expectació en el meu sector per què no es poden fer concerts i transformar-lo en digital ens treuen als autors més del 80% amb la qual cosa no podem monetitzar en digital. És un moment d'incertesa, de preocupació ... però els nens com el meu fill de quatre anys ens estan donant l'energia que necessitem. Aquesta cançó va sorgir abans del confinament i anava dedicada al meu fill al qual no puc veure'l sempre. "