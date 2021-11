”La darrera nit al Soho” thriller-ficció al món de la moda

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella. (àudio)

"Última noche en el Soho"

Thriller psicològic sobre una jove apassionada per la moda que misteriosament pot entrar en la dècada de 1960, on es troba amb el seu ídol, un atractiu aspirant a cantant. Però el Londres dels seixanta no és el que sembla, i el temps començarà a enfonsar-se amb ombrívoles conseqüències.





"El poder del perro"

Els acabalats germans Phil (Cumberbatch) i George Burbank (Plemons) són les dues cares de la mateixa moneda. Phil és elegant, genial i cruel, mentre George és impassible, puntimirat i amable.

Junts són copropietaris d'un enorme ranxo en Montana. És un lloc on la ràpida modernització del segle XX es manté i en el qual la figura de Bast Henry, el major cowbow que Phil ha conegut mai, és venerat.

Quan George es casa en secret amb una vídua del poble, Rose (Dunst), Phil, sorprès i furiós, duu a terme una guerra sàdica i implacable per a destruir-la per complet usant al seu efeminat fill, Peter, com a peó.





"Libertad"

La família Vidal passa a la seva casa d'estiu les últimes vacances de l'àvia Ángela, que sofreix Alzheimer avançat. Per primera vegada en la seva vida, Nora, de 14 anys, sent que no troba el seu lloc.

Els jocs de nens li semblen ridículs i les converses dels adults encara li van grans. Però tot canvia amb l'arribada de Llibertat, de 15 anys i filla de Rosana, la dona colombiana que cuida a Ángela.

Rebel i magnètica, Llibertat es converteix en la porta d'entrada a un estiu diferent per a Nora, i les dues noies ràpidament forgen una amistat intensa i desigual. Juntes surten de la bombolla de protecció i confort que suposa la casa familiar, descobrint un món nou en el qual Nora se sent més lliure que mai.