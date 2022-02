Dani Fernández, estrena "Entre las dudas y el azar"

"Entre lasdudasyel azar" serà el segon àlbum del cantant i compositor Dani Fernández. I arribarà aquest nou treball inspirat en la dicotomia entre les decisions que prenem i les decisions en què només intervé el destí i l'atzar. Avui el tenim com a convidat per donar-nos més detalls d'aquest nou projecte musical.



- Tu ets de disfressar-te per carnavals?



Doncs en el meu poble els carnavals són diferents de la resta del món perquè es fan del 26 al 29 de desembre i òbviament sí que em disfresso. Quan li explico els meus amics es pensen que estem bojos.



- Creus que tot el que succeeix a la vida passa per decisions personals?

És exactament la pregunta que vull replantejar en aquest nou disc i és el que ha de descobrir la gent.



- En aquest nou projecte confesses que t'has deixat la pell en temes com "Dile a losdemás" o "Clima tropical".



Crec que la meva música no seria tan meva si no posés les meves històries o expliques les coses que em passen. La part bonica de la música és tractada d'això , de despullar-te i vomitar les coses que et passen i així la gent pot sentir-se identificada, sempre dic que quan hi ha veritat es transmet molt millor.



- Com has passat la pandèmia?

Com la majoria, bastant malament i en el món de la música hi ha molts àmbits que laboralment ho han passat molt malament, des de músics, fins a empresaris de locals o cambrers, hi ha una gran família darrera que cada espectacle.



- Quan et podrem veure per Catalunya?



Estaré a Barcelona en una de les meves estades preferides, la sala Razzmatazz l'1 d'abril.