2 d'abril: Dia Internacional de l'Autisme

La Neus Pallerol és la presidenta de la Federació Catalana de l'Autisme. A Migdia Cope Catalunya i Andorra hem volgut parlar sobre aquesta malaltia en el dia internacional de l'autisme. Aquests dies de confinament són complicats per tothom, però com és pels nens que són autistes? "Doncs clar, és molt dur. Tant per nens com per adults amb autisme. Els autistes estan confinats, com tothom. Els centres de dia no funcionen i han d'estar a casa."

Li hem volgut demanar a la Neus que ens digui quin missatge, quin consell, podríem donar a les famílies de persones amb autisme, i també a la població en general: "Hem de viure aquesta circunstància el millor possible. Hi ha una ordre del ministeri de Sanitat que permet sortir a les persones autistes, sempre tenint la documentació adequada. I si algú necessita suport o ajuda que es posin en contacte amb qualsevol de les entitats que es dediquen al tema de l'autisme. Són persones vulnerables, persones que necessiten a algú les 24 hores del dia, i això en un estat de confinament com ara pot angoixar molt. Avui dia tenim eines tecnològiques, com els ordinaros, el IPads poden ajudar a les persones autistes a passar millor el seu dia a dia. Nosaltres com a associació també intentem recollis les preocupacions i problemes de les famílies amb algun membre autista per posar-les en contacte amb professionals que els puguin ajudar. S'ha de tenir clar que s'han de marcar unes rutines clares que es facin cada dia, per tal que aquestes persones no es descontrolin. Tot i que cada persona amb autisme és diferent, però hi ha famílies que fan ioga amb els seus fills autistes, però no sempre això és possible"