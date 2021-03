Curricé parla de 'Salvatge', el seu primer disc

Curricé és el tercer finalista de La Voz 2020 i una de les grans promeses de la música amb gran projecció. El cantant arriba amb una aposta diferent, molta personalitat i totes les ganes del món per treballar de valent i fer carrera en l'exigent indústria musical. Així ho va confirmar durant el seu pas pel talent musical i així estan sent amb el llançament del seu pròxim disc 'Salvaje' que s'estrena aquest divendres 26 de març.. Ens dóna més detalls el propi artista.

Més que mai aquestes cançons porten el teu segell d'estil propi.

<< Totalment, crec que després de tants anys he aconseguit per fi el so "curricé".>>

Els teus inicis va ser en el rap?

<< Si, vaig començar amb rap, després com a vocalista en una banda de metal, vaig probar també amb el rock i el pop. Tota la música que m'ha agradat escoltar, m'ha donat curiositat de fer-la. Ara, és com una espècie de barreja de tots els estils que finalment han fet que estigui on sóc ara.>>

Que podem trobar en aquest nou disc?

<< Està compost per 10 cançons, que realment són deu històries que parlen sobre experiències que he viscut jo mateix o molt de prop. Per poder escriure-les, he hagut d'obrir-me més que mai, els fans podran coneixem una mica millor.>>

Que tal l'experiència de la Voz?

<< M'ho vaig passar molt bé, no només amb els coachs, sinó també amb tot l'equip que hi ha darrere, em vaig sentir súper a gust. Realment el meu objectiu era passar les "audiciones a ciegas", la resta va ser un regal.>>