La curiosa evolució del terme "tempesta"

-Sabies que originalment el terme ‘tempesta’ res tenia a veure amb qüestions meteorològiques?

Originalment el terme tempesta no era utilitzat per a fer cap referència a qüestions meteorològiques sinó a una eficaç arma de guerra anomenat ‘tormentum’, el qual era un artefacte molt similar a una catapulta i que era utilitzat per a llançar pedres, objectes incendiaris, metralla, etcètera, sobre un objectiu.





-El curiós origen etimològic del terme ‘àgape’

El terme àgape va anar evolucionant i després de passar pel seu significat de ‘Convit de caritat que tenien entre sí els primers cristians en les seves assemblees, a fi d'estrènyer més i més la concòrdia i la unió entre els membres d'un mateix cos’ ha acabat sent utilitzat, principalment, per a fer referència a un ‘banquet o menjar per a celebrar qualsevol tipus d'esdeveniment’.





-El curiós origen i evolució del terme ‘basílica’

El terme ‘basílica’ no va sorgir de la religió, sinó que va ser adoptat del que s'utilitzava durant els temps de l'Antiga Roma amb el qual es designava d'aquesta manera al ‘edifici públic que servia als romans de tribunal i de lloc de reunió i de contractació’ .

I els antics romans no van ser els qui van encunyar el terme en llatí ‘*basil?ca’ per a fer referència a aquesta mena d'edifici, sinó que ells ho van prendre des del grec ‘basilik?’ (βασιλικ?), el significat del qual era ‘règia’, ‘real’ i el qual feia referència al saló del palau del rei en el qual se celebraven les coronacions o es realitzaven l'audiències més importants.