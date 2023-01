Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:





-El curiós origen de la paraula jacuzzi

La seva invenció la hi devem a una empresa familiar estatunidenca, creada en 1917 pels germans Jacuzzi (fills d'immigrants italians) i dedicada a fabricar bombes hidràuliques.





-D'on sorgeix l'expressió ‘estrènyer el pas’?

Probablement el crit ‘Estrenyen el pas!’ fos utilitzat, antigament, com una ordre dels comandaments militars cap als seus genets durant les batalles, quedant amb el temps vinculat amb el fet d'anar més lleuger en córrer, caminar més ràpid o donar urgència a algú.





-El curiós motiu pel qual els hospicis són també coneguts com ‘Inclusa’

Es coneix com ‘inclusa’ al lloc en el qual es recull i cria a nens expòsits (abandonats) i el seu nom el rep del quadre d'una verge, coneguda com ‘La nostra Senyora de la Inclusa’ que en el segle XVI va ser col·locada en un hospici que hi havia en el centre de Madrid.