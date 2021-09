Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats escollides per avui:

-Què és la ‘tinya’ del famós refrany ‘Si l'enveja fos tinya, quants tinyosos hi hauria!’?

En tractar-se la tinya d'una malaltia que era molt comuna que fos patida per les classes més baixes i davant el prejudici i convicció que existia, que aquests eren per naturalesa envejosos del que posseïen els altres, va sorgir l'analogia entre la malaltia infecciosa (tinya) i el sentiment de desitjar això del proïsme (enveja).

-El curiós origen etimològic del terme ‘inculcar’

Amb el terme ‘inculcar’, utilitzat per a indicar l'acció de ‘influir i infondre una idea o coneixement a algú’, ocorre una cosa semblant que amb ‘conculcar’. També prové del llatí, en aquest cas ‘inculcare’, compost pel prefix ‘in-‘ (cap a dintre) i l'esmentat ‘calcis’ (taló), significant literalment ‘empènyer amb el taló’ com a referència a allò que s'introdueix o clava (per exemple en el sòl) pressionant amb la part posterior del peu.

-El curiós origen del terme ‘despendolarse’

Té un curiós origen etimològic, pel fet que moltes persones solen relacionar aquest terme amb el vocable ‘pendó’ (en relació a la persona de ‘vida irregular i desordenada’), però en realitat no prové d'aquí sinó d'una peça fonamental per al perfecte funcionament dels rellotges: la péndola.

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.